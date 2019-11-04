The Guardian: На Мальте перехватили корабль с напечатанной в России валютой (видео)
Правительство Мальты изъяло массовую партию неофициальных банкнот ливийской валюты, получить которую должен был военный командир Халифа Хафтар. Он ведет войну против признанного ООН правительства Ливии в Триполи.
Как пишет The Guardian, службы безопасности Мальты подтвердили, что изъяли два контейнера объемом 56 кубометров. Они были наполнены недавно внедренной ливийской валютой. Груз задержали в конце сентября, когда корабли сделали остановку на Мальте.
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Считается, что наличные напечатали в России для непризнанного ливийского правительства, которое базируется в городе Аль-Байда. Деньги использовались для усиления войны против официальной власти в Триполи. Издание напоминает, что Ливия до сих пор охвачена гражданской войной. Запад и Восток страны строят параллельные органы власти, в частности правительство, центральные банки и вооруженные силы. Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с апреля, пытаясь свергнуть правительство национального согласия.
Мальта признает правительство в Триполи, которое возглавляет Фаиз аль-Саррадж. Он посетил остров в мае, чтобы заручиться поддержкой после того, как "Ливийская национальная армия" Хафтара начала наступление на Триполи.
Россия утверждает, что она сохраняет нейтралитет в Ливии. Но Москва позволила восточному ливийскому правительству печатать на территории России свою валюту - динар. Эти деньги тратятся на то, чтобы профинансировать боевые действия против конкурентов на западе. Хафтар также посещал Москву, которая дала ему оружие.
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"Я бы не интерпретировал это как нечто, нацеленное против России. Речь идет о выполнении Мальтой резолюции ООН по Ливии, которую мы все подписали и поддержали", - прокомментировал неназванный представитель служб безопасности Мальты.
Вместе с тем, правительство в Триполи не провозгласило напечатаны в России банкноты незаконными. Поэтому до конца не понятно, какие санкции стали основой для изъятия валюты. В апреле правительство Мальты отказало Москве в разрешении на пересечение воздушного пространства страны российскими военными самолетами, которые направлялись из Сирии в Венесуэлу. Вскоре после этого Мальта также не пустила в свою акваторию российский военный корабль. В Москве эти действия назвали "недружественными".