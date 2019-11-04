The Guardian: На Мальте перехватили корабль с напечатанной в России валютой (видео)

Деньги были предназначены ливийским силам, которые воюют против признанного правительства Ливии.

Правительство Мальты изъяло массовую партию неофициальных банкнот ливийской валюты, получить которую должен был военный командир Халифа Хафтар. Он ведет войну против признанного ООН правительства Ливии в Триполи.

Как пишет The Guardian, службы безопасности Мальты подтвердили, что изъяли два контейнера объемом 56 кубометров. Они были наполнены недавно внедренной ливийской валютой. Груз задержали в конце сентября, когда корабли сделали остановку на Мальте.

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Считается, что наличные напечатали в России для непризнанного ливийского правительства, которое базируется в городе Аль-Байда. Деньги использовались для усиления войны против официальной власти в Триполи. Издание напоминает, что Ливия до сих пор охвачена гражданской войной. Запад и Восток страны строят параллельные органы власти, в частности правительство, центральные банки и вооруженные силы. Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с апреля, пытаясь свергнуть правительство национального согласия.

Мальта признает правительство в Триполи, которое возглавляет Фаиз аль-Саррадж. Он посетил остров в мае, чтобы заручиться поддержкой после того, как "Ливийская национальная армия" Хафтара начала наступление на Триполи.

Россия утверждает, что она сохраняет нейтралитет в Ливии. Но Москва позволила восточному ливийскому правительству печатать на территории России свою валюту - динар. Эти деньги тратятся на то, чтобы профинансировать боевые действия против конкурентов на западе. Хафтар также посещал Москву, которая дала ему оружие.

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"Я бы не интерпретировал это как нечто, нацеленное против России. Речь идет о выполнении Мальтой резолюции ООН по Ливии, которую мы все подписали и поддержали", - прокомментировал неназванный представитель служб безопасности Мальты.

Вместе с тем, правительство в Триполи не провозгласило напечатаны в России банкноты незаконными. Поэтому до конца не понятно, какие санкции стали основой для изъятия валюты. В апреле правительство Мальты отказало Москве в разрешении на пересечение воздушного пространства страны российскими военными самолетами, которые направлялись из Сирии в Венесуэлу. Вскоре после этого Мальта также не пустила в свою акваторию российский военный корабль. В Москве эти действия назвали "недружественными".