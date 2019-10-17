Business Insider: «Красный крест» показал, что происходит после ядерного взрыва в городе (видео)

Авторы видео сравнивают последствия ядерного взрыва в современном мегаполисе со всеми возможными природными катаклизмами, которые произошли одновременно

В один момент вы просто идете на работу, а уже в следующую секунду вы в огне. Такой страшный сценарий описывается в новом анимационном видео от «Международного комитета Красного креста» (ICRC). Организация совместно с анимационной студией Kurzgesagt показали, что происходит, если в центре современного города взорвется ядерная бомба.

Как пишет Business Insider, мультик показывает ужасный удар, последствия которого делятся на три фазы: смертоносный огненный шар и вспышка света, мощная ударная волна, радиационное загрязнение и ранение большого количества людей. Видео создали для того, чтобы развеять распространенное увлечение ядерным оружием особенно в том виде, в котором она предстает в компьютерных играх. В ICRC отмечают, что настоящий ядерный взрыв будет «катастрофой невероятных масштабов». Что же происходит после ядерного взрыва?

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Первая фаза произойдет примерно через долю секунды после падения бомбы. Исполинский огненный шар горячее, чем Солнце, появляется в небе вместе с яркой вспышкой света, который может временно ослепить любого, кто смотрит в ее направлении. Все, кто окажется в пределах этого огненного шара, просто «испарятся».

Вспышка выпустит поток энергии, который сожжет все на своем пути. ICRC предполагает, что все в радиусе 500 квадратных километров от взрыва загорится. Через несколько секунд после того начнется вторая фаза. Это будет ударная волна, которая разойдется во всех направлениях от точки, где упала бомба. Ударная волна может создать ветры, которые будут «мощнее, чем ураганы и торнадо». Они сломают деревья, «словно зубочистки», и разбросают людей, как песчинки пыли. Большинство строений вблизи взрыва «сравняются с землей». ICRC предполагает, что дома в пределах 175 квадратных километров «развалятся, будто карточные».

За считанные минуты облако радиоактивной пыли и пепла в форме гриба заслонит небо. Оно втянет в себя воздух, создавая еще больше ветров, которые разрушат инфраструктуру и распространят огонь.

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Затем наступит третья фаза. Это фаза последствий. В ICRC считают, что в течение часов или даже дней после взрыва ждать помощь будет бесполезно. Ведь все источники энергии и коммуникации будут разрушены и не пригодны для использования. Видео ICRC описывает «тихий ужас» радиации, который будет очевидным изначально.

Облака радиоактивного пепла выпадут вместе с дождем на землю. Это чревато высоким облучением для людей, которое может привести к смерти. В долгосрочной перспективе у людей, которые вдыхали радиоактивный пепел, может появиться рак. Те, кто не погиб от взрыва, могут ослепнуть и оглохнуть на всю жизнь или же пострадать от серьезных ожогов и повреждений.

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Даже те, кому удалось избежать серьезных ранений, могут оказаться в ловушке внутри зданий или под завалами их обломков. Среди таких людей могут быть и медики, которые при других обстоятельствах были бы обязаны оказать помощь. Медицинские работники из других городов тоже не смогут прибыть на спасение. Потому что им будет грозить радиационное заражение.

«После ядерного удара каждый сам за себя. Любой серьезный гуманитарный ответ невозможен», - говорится в видео.