Польше удалось перестроить свою экономику еще до вступления в ЕС - посол Литвин
Польский посол подчеркнул, что его страна провела реформы во время реализации соглашения об ассоциации.
Секрет успеха Польши заключается в том, что стране удалось почти полностью перестроить старую экономическую структуру во время реализации соглашения об ассоциации, чего не скажешь об Украине, считает посол Польши в Украине Генрик Литвин.
«В 1992 году, если не ошибаюсь, 70% ВВП в Польше производила крупная промышленность, а сейчас – малый и средний бизнес», – рассказал в эфире Радио Свобода Литвин.
При этом, по его словам, Польше удалось провести реформы и изменить структуру экономики еще до того, как она стала членом ЕС во время реализации соглашения об ассоциации.
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Как ранее сообщалось, сегодня на саммите Украина-ЕС президент Украины Петр Порошенко, открывая пленарное заседание саммита, призвал Европейский Союз признать, что Украина может стать в будущем членом ЕС.
Порошенко также выразил уверенность, что через 5 лет Украина должна «достичь условий, необходимых для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС».
В Евросоюзе заявляют, что вопрос членства Украины в Евросоюзе пока на повестке дня не стоит, сначала украинская власть должна решить внутренние проблемы.