Полиция Малайзии предупредила атаку джихадистов на столицу страны

Об этом сообщает Reuters.

Подозреваемые - мужчины в возрасте от 17 до 41 года - были арестованы в субботу и воскресенье в Улу-Лангате и Черасе, пригородах Куала-Лумпура, сообщил глава полиции Халид Абу Бекер.

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У задержанных изъяли 20 килограммов аммиачной селитры и азотнокислого калия.