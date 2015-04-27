Полиция Малайзии предупредила атаку джихадистов на столицу страны
09:46, 27 апреля 2015Мир
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Малайзийская полиция арестовала 12 человек, связанных с военной группировкой Исламское государство, планировавших атаковать несколько точек в столице страны, принимающей саммит АСЕАН (Ассоциация стран юго-восточной Азии - ред.).
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Подозреваемые - мужчины в возрасте от 17 до 41 года - были арестованы в субботу и воскресенье в Улу-Лангате и Черасе, пригородах Куала-Лумпура, сообщил глава полиции Халид Абу Бекер.
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У задержанных изъяли 20 килограммов аммиачной селитры и азотнокислого калия.
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