Washington Post: Борьба Украины против коррупции может разбиться о скандал вокруг Трампа

Телефонный разговор президентов США и Украины может иметь широкие международные последствия.

Президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с требованием открыть расследование бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать кандидатом в президенты в следующем году. Эти обвинения станут не просто потрясением для американской политики, они будут иметь более серьезные последствия.

В частности, как пишет Washington post, будут и международные последствия. Предыдущие исследования дела показывают, что Трамп использовал вес должности президента США, а также американскую финансовую и военную помощь, чтобы поощрить к политизации судебной системы в Украине.

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Украина же – это страна средних размеров, расположенная на геополитической линии фронта между агрессивной Россией и Западом. Это уязвимый союзник США, который делает шаги в сторону того, чтобы избавиться от длительной истории эндемической коррупции. Утверждение о том, что президент США просил иностранное правительство нарушить американские законы и вмешаться в выборы в 2020 году, может нанести серьезный удар как по антикоррупционным усилиям Украины, так и по международному доверию к США в роли защитника верховенства закона.

Антикоррупционные реформаторы в Украине столкнулись с серьезными препятствиями, пытаясь продвинуть реальные изменения после революции в 2014 году. Много интервью в 2016-2017 годах с украинскими активистами и чиновниками дают понять суть антикоррупционного движения, которое возникло. Многое указывает на то, что через два года после революции сначала энергичное движение потеряло свою силу.

К примеру, главные реформаторы, которые покинули более выгодную работу в частном секторе ради работы на правительство, уволились или же были выдавлены с них политиками или бюрократами, сопротивляющимися изменениям. Усилия новых институтов, таких как НАБУ, сдерживает нереформированный аппарат прокуратуры и лишь частично реформированная судебная система. Взяточничество остается систематической проблемой. В 2016 году каждый третий украинец жаловался на то, что был вынужден платить взятки на протяжении предыдущего года.

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Но в апреле 2019 года произошел новый политический протест в Украине. Политический неофит, бывший актер Владимир Зеленский, игравший в сериале антикоррупционного президента, победил на то время действующего президента Петра Порошенко, набрав 73% голосов. После этого и новообразованная партия Зеленского одержала крупную победу на парламентских выборах, что дало ему большой мандат на проведение изменений.

Издание пишет, что в последние месяцы Зеленский достиг заметного успеха в борьбе с коррупцией. В сентябре заработал антикоррупционный суд Украины, запуск которого долгое время откладывали. Новоназначенный Генеральный прокурор Руслан Рябошапка занял свою должность с гораздо лучшей антикоррупционной квалификацией, чем у его предшественников. Тем временем, депутаты парламента проголосовали за отмену неприкосновенности, которой раньше пользовались коррупционеры.

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Издание признает, что вопрос о приверженности Зеленского к борьбе с коррупцией остается открытым. В придачу к войне со взяточничеством ему также приходится иметь дело с реальной войной. Ведь Украина защищается от агрессии России. Скандальный телефонный звонок Трампа сделает не простое положение Зеленского еще сложнее. Попросив Зеленского использовать судебную систему Украины ради своей политической выгоды, Трамп продемонстрировал тот тип поведения, от которого ЕС, США и МВФ много лет призывали Украину отказаться.

То, что президент США поощрял коррупцию в Украине, прямо подорвет реформы, на которые правительство США потратило миллиарды долларов в виде международной помощи. Принуждение Зеленского задабривать президента США и действовать вопреки антикоррупционной кампании может лишить украинского президента доверия в борьбе с коррупцией.