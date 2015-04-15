Россия побила 30-летний рекорд по нарушению воздушного пространства Японии

Как сообщает Newsweek со ссылкой на японских военных, в этом году по состоянию на 31 марта истребители России залетели на территорию Японии 944 раза. В японском министерстве обороны говорят, что это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ZN.

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Таким образом, российские военные побили собственный рекорд пренебрежения границами соседней страны, который они установили еще в 1984 году. Тогда самолеты незаконно попали в японское небо лишь на один раз меньше. В Токио опасаются оживления российской военной активности ввиду того, что другой ее большой сосед - Китай - тоже устраивает провокации на границе. По мнению японских военных, враг времен Холодной войны в Кремле пытается снова развязать опасную игру со всем миром после того, как аннексировал Крым и развязал войну в Украине.

В ответ на это Япония увеличивает расходы на оборону и собирается закупить более современное оборудование для армии, а также патрульные самолеты большой дальности полета, грузовые самолеты, вертолеты и десантные самолеты Boeing V-22, а также истребители F-35.

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Премьер-министр Синдзо Абэ намерен смягчить конституционные ограничения, касающиеся обороны, которые были вписаны в основной закон Японии после Второй мировой войны. Японские военные смогут более свободно действовать за рубежом и углублять свое сотрудничество с США.