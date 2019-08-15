Newsweek: Россия отправила два Ту-160 к Аляске, чтобы «пригрозить» США

В Москве объяснили, что хотели показать свою способность доставить ядерное оружие к американской территории.

В России похвастались, что отправили два стратегических бомбардировщика Ту-160, способных нести ядерное оружие, в дальневосточный регион, который граничит со штатом Аляска. Государственная пропаганда назвала операцию «тренировкой», которая якобы демонстрирует российскую способность развертывать ядерное оружие рядом с территорией США.

Как пишет Newsweek, сделка состоялась на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за разрыва соглашения по контролю вооружений. В начале месяца США вышли из договоренностей о ликвидации ракет малой и средней дальности, которые были подписаны Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Администрация Дональда Трампа обвинила Москву в нарушении условий документа.

«Россия полностью ответственна за смерть договора», - сказал Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении от 2 августа. Он обвинил Россию в том, что она не уничтожила ракеты 9М729. Эти крылатые ракеты противоречат договоренностям 30-летней давности. Кремль отрицает американские обвинения.

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Посол США в Москве сказал, что соглашение о Сокращении стратегического наступательного вооружения тоже устарело и имеет много пробелов. По его словам, США и Россия могли бы ее заменить более совершенными договоренностями до 2021 года, когда документ потеряет свою силу. Но эксперты отмечают, что если соглашение об СНВ-III не будет продлено или заменено чем-то другим, «впервые с 1972 года исчезнут любые обязательные рамки для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов». Отправка российских Ту-160 до Аляски, возможно, была предвестником таких событий.