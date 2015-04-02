Озвучены возможные причины крушения траулера "Дальний Восток"

Об этом сообщил министр специальных программ Камчатского края Сергей Хабаров, информирует Новое Время со ссылкой на местное агентство КамИнформ.

По его словам, в момент трагедии рыбаки поднимали невод весом в 100 тонн.

"Возможно, были допущены ошибки, что и привело к трагедии", - сказал он, подчеркнув, что это "всего лишь версия".

Рассматривается и другая версия - судно могло наткнутся на дрейфующую льдину, получить пробоину и пойти ко дну. Этого не исключили в МЧС.

Читайте такжеКоличество жертв на траулере «Дальний Восток» в Охотском море возросло до 54

Камчатское издание Кам24 связалось по спутниковому телефону с капитаном судна "Герои Даманского" Олегом Давыдовым, который принимает участие в спасательной операции. По его словам, траулер затонул ранним утром, "в сумерках, впотьмах", в плохую погоду: "снег, ветер, волна два с половиной-три метра".

Давыдов рассказал, что его судну удалось спасти четверых моряков с «Дальнего Востока», которые рассказали, что судно накренилось очень быстро. "Затопление судна началось через корму - то есть тонуло оно носом вверх", - подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что капитана траулера "нет ни среди мертвых, ни среди живых", однако поиски пока продолжаются.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул рано утром 2 апреля. По последней информации, найдены тела 54 погибших. Согласно судовой роли, на борту БАТМа Дальний Восток было 132 человека. 42 человека - граждане Мьянмы, четверо представляли Украину, трое из Литвы, пять человек приехали в экипаж из Вануату, остальные из России. Кого удалось спасти, неизвестно. Судно было приписано к порту Невельск.