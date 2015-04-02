Озвучены возможные причины крушения траулера "Дальний Восток"
По одной из версий, траулер «Дальний Восток», потерпевший крушение в Охотском море у берегов Камчатки, накренился и ушел под воду в ходе работ по выборке трала, то есть поднятию рыболовных сетей.
Об этом сообщил министр специальных программ Камчатского края Сергей Хабаров, информирует Новое Время со ссылкой на местное агентство КамИнформ.
По его словам, в момент трагедии рыбаки поднимали невод весом в 100 тонн.
"Возможно, были допущены ошибки, что и привело к трагедии", - сказал он, подчеркнув, что это "всего лишь версия".
Рассматривается и другая версия - судно могло наткнутся на дрейфующую льдину, получить пробоину и пойти ко дну. Этого не исключили в МЧС.
Читайте такжеКоличество жертв на траулере «Дальний Восток» в Охотском море возросло до 54
Камчатское издание Кам24 связалось по спутниковому телефону с капитаном судна "Герои Даманского" Олегом Давыдовым, который принимает участие в спасательной операции. По его словам, траулер затонул ранним утром, "в сумерках, впотьмах", в плохую погоду: "снег, ветер, волна два с половиной-три метра".
Давыдов рассказал, что его судну удалось спасти четверых моряков с «Дальнего Востока», которые рассказали, что судно накренилось очень быстро. "Затопление судна началось через корму - то есть тонуло оно носом вверх", - подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что капитана траулера "нет ни среди мертвых, ни среди живых", однако поиски пока продолжаются.
Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул рано утром 2 апреля. По последней информации, найдены тела 54 погибших. Согласно судовой роли, на борту БАТМа Дальний Восток было 132 человека. 42 человека - граждане Мьянмы, четверо представляли Украину, трое из Литвы, пять человек приехали в экипаж из Вануату, остальные из России. Кого удалось спасти, неизвестно. Судно было приписано к порту Невельск.