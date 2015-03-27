На месте аварии Airbus A320 нашли до 600 фрагментов тел

Об этом пишет Газета.Ru.

В сообщении отмечается,что французская полиция взяла образцы ДНК с личных вещей погибших, предоставленных их родственниками. Как отмечается, данные образцы будут использованы для идентификации тел.

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Напомним, пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Барселона - Дюссельдорф, разбился на юге Франции 24 марта. На борту находились 155 человек, все они погибли.

По данным следователей, пилот рейса 4U9525 Патрик Зонденхаймер вышел из кабины пилотов на несколько минут в туалет. Снова открыть дверь кабины пилотов ему не удалось, так как она оказалась заблокирована изнутри. Командир настойчиво просил своего коллегу - второго пилота Лубитца - открыть ему дверь.

Пока второй пилот маневрировал самолет к земле по непонятным причинам, командир экипажа использовал топор, чтобы взломать дверь и предотвратить авиакатастрофу, однако сделать этого не смог.