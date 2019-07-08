Директор грузинского канала извинился за мат в эфире, хотя "Путин его заслуживает"

Гендиректор телеканала заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии, но это можно было сделать в более приемлемой форме, нежели было сделано.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" принес извинения за прозвучавший в эфире авторской передачи Георгия Габуния «P.S.» мат, направленный в адрес Путина. Читайте такжеКомитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии Как передает «Грузия онлайн», гендиректор телеканала Ника Гварамия, и журналист Эка Квеситадзе в передаче "Воскресные акценты" заявили о недопустимости такой нецензурщины. Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, что лично он, Ника Гварамия, из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии, но это можно было сделать в более приемлемой форме, нежели было сделано. Он также назвал попыткой вмешательства в дела телеканала и попыткой цензуры заявление премьер-министра и других представителей власти о том, что власть расценивает этот инцидент как «попытку дестабилизации» и «не оставит это без реагирования». Как сообщал УНИАН, ведущий программы «P. S» Георгий Габуниа в эфире канала «Рустави 2» обложил российского президента откровенными русскими матерными словами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter