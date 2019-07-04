В Амстердаме хотят закрыть квартал красных фонарей

Мэр города считает, что это поможет в борьбе с торговлей людьми и унизительными условиями для секс-работников.

Мэр Амстердама Фемке Галсема, которая в прошлом году стала первой женщиной на этой должности, рассматривает возможность закрыть прославленный квартал красных фонарей в столице Нидерландов из-за условий, в которых вынуждены работать секс-работники. По ее словам, город должен «решиться подумать о районе красных фонарей без проституции».

Это один из возможных сценариев, которые мэр Амстердама вынесет на обсуждение с целью побороть торговлю людьми и сократить количество туристов на узкой аллее в районе Де Валлен, — пишет The Guardian.

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«Сами цели не подлежат обсуждению. Длительное время существовал сентимент о моряках в квартале красных фонарей, которые после многих месяцев в открытом море идут к «полной» нидерландского женщине. Но сейчас ситуация такая, что там в основном женщины из-за границы. И мы не знаем, как они сюда попали. Над ними смеются. Их фотографируют», - сказала Галсема.

«Торговля людьми происходит в самой красивой и старой части нашего города. За несколько сотен лет ситуация стала неприемлемой», - добавила мэр Амстердама.

По ее словам, женщины в 330 витринах квартала красных фонарей стали просто очередной туристической достопримечательностью города.

«Над ними смеются, часто зовут их по имени, а потом фотографируют вопреки их воли. Вдобавок торговля людьми, мошенничество и отмывание денег должны быть сокращены. И я хочу уменьшить неудобства для жителей и предпринимателей. Там должно быть тише и чище», - сказала Галсема.

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Впрочем, существование квартала не обязательно прекратится полностью. Среди возможных сценариев – запрет витрин в борделях. Но при этом секс-работникам разрешат продолжить работу. Также допускается, что некоторые витрины будут перемещены или же на некоторых улицах будут установлены турникеты, чтобы «отсеять тех, кому не нужно там быть». Дебаты относительно будущего квартала красных фонарей начнутся на следующей неделе.