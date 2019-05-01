Мадуро собирался сбежать на Кубу, но его остановила Москва - Помпео
Глава Венесуэлы Николас Мадуро был готов оставить 30 апреля страну, но его отговорила от этого Москва, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов выехать утром, как мы понимаем, но россияне сказали ему, что он должен остаться", - сказал Помпео. По его словам, Мадуро собирался вылететь в Гавану. Помпео не сказал, откуда он получил эту информацию, но добавил, что Вашингтон говорил с десятками людей на местах". Об этом пишет DW.
Москва назвала ложью слова госсекретаря США. "Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны", - заявила CNN официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Мадуро в свою очередь в телевизионном обращении к народу назвал заявление Помпео "ложью и манипуляцией". "Пожалуйста, мистер Помпео, вы не серьезные", - сказал глава Венесуэлы.
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Между тем вечером 30 апреля Федеральное авиационное управление США запретило авиакомпаниям США летать над Венесуэлой на высоте ниже 26 тысяч футов (около семи тысяч метров. - Ред.). Одновременно с этим управление заявило, что самолеты всех американских авиаперевозчиков, которые сейчас находятся в Венесуэле, должны покинуть страну в течение 48 часов.
По последним данным, во время протестов в Венесуэле 30 апреля погиб один демонстрант в штате Арагуа. Еще 69 человек получили ранения во время столкновений между протестующими и силами безопасности, в частности двое человек получили огнестрельные ранения. Неправительственная организация Foro Penal сообщила, что по всей стране были задержаны 25 участников демонстраций.