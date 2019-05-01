Мадуро собирался сбежать на Кубу, но его остановила Москва - Помпео

Во время протестов 30 апреля глава Венесуэлы Николас Мадуро был готов улететь в Гавану, но Россия остановила его, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро был готов оставить 30 апреля страну, но его отговорила от этого Москва, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов выехать утром, как мы понимаем, но россияне сказали ему, что он должен остаться", - сказал Помпео. По его словам, Мадуро собирался вылететь в Гавану. Помпео не сказал, откуда он получил эту информацию, но добавил, что Вашингтон говорил с десятками людей на местах". Об этом пишет DW.

Москва назвала ложью слова госсекретаря США. "Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны", - заявила CNN официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Мадуро в свою очередь в телевизионном обращении к народу назвал заявление Помпео "ложью и манипуляцией". "Пожалуйста, мистер Помпео, вы не серьезные", - сказал глава Венесуэлы.

Читайте такжеПротестующих в Венесуэле начали давит бронеавтомобилями (видео 18+)

Между тем вечером 30 апреля Федеральное авиационное управление США запретило авиакомпаниям США летать над Венесуэлой на высоте ниже 26 тысяч футов (около семи тысяч метров. - Ред.). Одновременно с этим управление заявило, что самолеты всех американских авиаперевозчиков, которые сейчас находятся в Венесуэле, должны покинуть страну в течение 48 часов.

По последним данным, во время протестов в Венесуэле 30 апреля погиб один демонстрант в штате Арагуа. Еще 69 человек получили ранения во время столкновений между протестующими и силами безопасности, в частности двое человек получили огнестрельные ранения. Неправительственная организация Foro Penal сообщила, что по всей стране были задержаны 25 участников демонстраций.