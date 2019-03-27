Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"
10:16, 27 марта 2019Мир
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Всего в фильмографии актера более 30 ролей.
Известность Мгалоблишвили получил, сыграв графа Калиостро в фильме «Формула любви» \ Sm News
Актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер на 88-м году жизни.
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Об этом сообщает грузинский «Первый канал». Народный артист Грузии скончался в Тбилиси.
Нодар Мгалоблишвили сыграл в десятках советских и грузинских фильмов. Широкой публике актер известен по роли графа Калиостро в советском фильме «Формула любви» Марка Захарова. Он также исполнил роль «крестного отца» московской мафии в сериале Дмитрия Светозарова «По имени Барон».
Всего в фильмографии актера более 30 ролей. В последний раз он появлялся на экранах в сериале «Возмездие» 2011 года.
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