Умер актер, сыгравший графа Калиостро в "Формуле любви"

Всего в фильмографии актера более 30 ролей.

Актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер на 88-м году жизни.

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Об этом сообщает грузинский «Первый канал». Народный артист Грузии скончался в Тбилиси.

Нодар Мгалоблишвили сыграл в десятках советских и грузинских фильмов. Широкой публике актер известен по роли графа Калиостро в советском фильме «Формула любви» Марка Захарова. Он также исполнил роль «крестного отца» московской мафии в сериале Дмитрия Светозарова «По имени Барон».

Всего в фильмографии актера более 30 ролей. В последний раз он появлялся на экранах в сериале «Возмездие» 2011 года.