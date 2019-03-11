Стала известна причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Флинт скончался в результате механической асфиксии.

Эксперты сообщили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.

«Его смерть была подтверждена как не подозрительная», - добавила представитель коронера.

Ранее The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.

Как сообщал УНИАН, 4 марта стало известно, что в Великобритании на 50-м году жизни покончил с собой вокалист The Prodigy Кит Флинт.