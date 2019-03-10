В Москве прошел митинг против изоляции от всемирного интернета, есть задержанные (фото)

На проспекте Сахарова произошли задержания и были изъяты баннеры для сцены.

В Москве прошел митинг против закона об изоляции Российской Федерации от интернета, принятый в первом чтении Госдумой РФ.

Читайте такжеПрезидент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания российской агрессии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, митинг начался сегодня в 14.00 по местному времени на проспекте Сахарова.

Акция против принятия "закона Клишаса" организована Либертарианской партией России (ЛПР).

По данным волонтерского объединения "Белый счётчик", на 15:15 мск через установленные полицией рамки на проспект Сахарова прошли более 14 тыс. человек.

Участники держат плакаты с надписями "Руки прочь от интернета", "Правительство России в отставку" и др.

Как сообщила пресс-секретарь ЛПР на странице "Соня Блейд" в Twitter, полиция задержала восемь волонтеров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга. "Причину не озвучивают", - написала она.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил в Twitter, что перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". "Изъяли их и погрузили в полицейский автобус", - написал он.

ЛПР на странице в Facebook сообщает, что полицейские также изъяли баннеры для сцены митинга. "Полиция изъяла баннеры для сцены и звуковых башен без объяснения причин. При этом текст баннеров полностью соответствует заявке. Никакой символики запрещенной на них не было. Специально нарисовали все максимально аккуратно", - утверждают в партии.

Согласно заявлению организаторов митинга, российская власть постоянно сжимает пространство свободы и вводит репрессивные законы. "По телевизору и со страниц кремлевских газет эксперты наперебой рассказывают, что в реальности до изоляции российского сегмента сети дело не дойдет, и что все это просто мера предосторожности. В действительности они просто льют воду на мельницу дальнейших репрессий. Точно так же 20 лет назад они рассказывали, что в России невозможно уничтожить СМИ, а 8 лет назад – что они не будут сажать за мемы", - говорится в заявлении.

Организаторы акции подчеркивают, что Россия – это не Иран и не Северная Корея. "Мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает все, чтобы мы продолжали отставать от запада. [...] Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета", - говорится в заявлении.

12 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от всемирной сети. Авторы документа, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы РФ Андрей Луговой (ЛДПР) отмечают, что законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре 2018 года, и направлен, прежде всего, против угроз из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, предполагающий арест за публикацию в интернете материалов, выражающих "явное неуважение к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами, оскорбление представителей власти".

Авторами инициативы выступили сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин.

Эти же парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, которая может создать угрозу жизни и здоровью граждан или спровоцировать массовые беспорядки. За нарушение запрета предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица - от 30 до 50 тыс. рублей, юридические лица - от 400 тыс. до 1 млн рублей.

7 марта 2019 года депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли закон, предусматривающий штраф за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти, поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на противодействие фейковым новостям.