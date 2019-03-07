В России приняли закон, предусматривающий штраф за "оскорбление" государственной власти

Как говорится в законе, он направлен на предотвращение распространения информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции, органам власти в РФ.

В России приняли закон, предусматривающий штраф за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий закон сегодня приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы.

Как говорится в законе, он направлен на предотвращение распространения информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

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Законом определяется порядок ограничения доступа к такой информации в случае ее обнаружения. Он будет следующим: генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры для удаления оскорбительной информации и для ограничения доступа к ресурсу в случае, если материал не удаляют. На основании обращения Роскомнадзор незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение этого ресурса в интернете, направляет ему уведомление о нарушении и требование удалить оскорбительную информацию. Далее провайдер, получив уведомление от Роскомнадзора, должен тут же сообщить владельцу ресурса об этом, после чего в течение суток оскорбительная информация должна быть удалена.

Если этого не происходит, доступ к ресурсу блокируется, и ограничение снимается только после того, как владелец ресурса материал все же удалил и уведомил об этом Роскомнадзор.

Также приняты в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за распространение оскорбительной информации. Так, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение - штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если же действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, его ждет штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.