США снова накрыли мощные снегопады, Бостон засыпало 2-метровыми сугробами (фото)

Охватившие сейчас регион морозы и метели парализовали авиасообщение. Уже отменены около 1,8 тыс. рейсов, также закрыты школы и магазины. Больше всего осадков выпало в Бостоне – за три недели там выпало 1,8 метра снега. Метеорологи предупреждают, что снегопады будут длиться еще несколько дней.

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Напомним, ранее сообщалось, что отдельные регионы Испании пережили невиданные снегопады – за считанные часы на них выпало несколько десятков сантиметров снега. Из-за снегопада движение в некоторых регионах страны было затруднено или вообще блокировано.