The Guardian: Путина нужно остановить. Но иногда оружие можно побороть только оружием

Об этом пишет Тимоти Гартон Эш в своей статье, которая называется «Путина нужно остановить. Но иногда оружие можно побороть только оружием», опубликованной в британской газете The Guardian.

В черноморском портовом городе Мариуполе убивают невинных мирных людей. В осажденном Дебальцево женщины набирают воду в огромных лужах на дороге. Развалины, бывшие когда-то донецким аэропортом, напоминают сцену из многострадальной Сирии. В этом вооруженном конфликте уже погибли 5 тыс. человек, а более 500 тыс. стали вынужденными переселенцами. Озабоченная вопросами Греции и еврозоны Европа допускает появление новой Боснии в своем собственном дворе. Проснись, Европа. Если ты что-то усвоила из собственной истории, то Путина надо остановить. Но как?

В конце концов, все равно придется принимать согласованное решение. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер правильно делают, что продолжают искать дипломатическое решение, но даже они в середине января пришли к выводу, что ехать на встречу с Путиным в Казахстан не стоит. В субботу в Минске провалилась очередная попытка договориться о прекращении огня. Время для дипломатии снова придет, но не сейчас.

Мы должны ужесточить экономические санкции в отношении России. В сочетании с падением цен на нефть они уже оказывают существенное влияние. Несмотря на незначительные колебания нового греческого правительства, ЕС на прошлой неделе сохранил единство в вопросе продления санкций. Не усилит ли это в России ощущение того, что ее берут в осаду? Да, но режим Путина сам усиливает такие ощущения своей националистической и антизападной пропагандой. Если угрозы не существует, российское телевидение ее обязательно придумает.

Как и Милошевич, Путин готов использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, и запрещенных приемов для него не существует. В своей войне с Западом он использует тяжелую военную технику, газовый шантаж, кибератаки, пропаганду, которую ведут изощренные и хорошо финансируемые средства массовой информации, тайные операции и агентов влияния в европейских столицах. Ах да, еще и российские бомбардировщики, летающие над Ла-Маншем с выключенными ответчиками, что создает потенциальную угрозу гражданским самолетам.

Есть одна польская пословица, которая гласит: «Мы с ними играем в шахматы, а они с нами в дупняк» (польская игра, в которой водящий пытается определить, кто из игроков пнул его сзади). Это проблема демократического Запада в целом и медлительного многонационального ЕС в частности. Последним примером этого стала удручающе нереалистичная стратегия действий в отношении России, подготовленная новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

В долгосрочной перспективе Путин проиграет. Больше всего от его безрассудства пострадают русские, в том числе те, которые живут в Крыму и на востоке Украины. Но такая перспектива для умелого и безжалостного диктатора в хорошо вооруженной, богатой ресурсами и травмированной психологически стране может растянуться очень надолго. До того как он уйдет, воды реки Донец унесут с собой еще немало крови и слез.

Таким образом, проблема заключается в том, чтобы сократить этот период и остановить беспредел. Для этого Украине нужны современные оборонительные вооружения, чтобы противостоять современным наступательным системам вооружений России. По настоянию Джона Маккейна, американский конгресс принял «Акт о поддержке свободы в Украине», предусматривающий выделение средств на военное оборудование для Украины. Теперь президенту Обаме предстоит решить, когда и что именно поставлять в Украину.

В докладе рабочей группы, в которую вошли бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер и эксперт по России с большим стажем Строуб Тэлбот, перечисляется необходимая техника: РЛС для определения позиций ракет большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы с БПЛА противника, засекреченная аппаратура связи, бронированные автомобили и медицинское оборудование.

Лишь когда украинские военные смогут надежно остановить российское наступление, и боевые действия зайдут в тупик, появится возможность для урегулирования путем переговоров. Иногда оружие можно остановить только оружием.

Не будет ли это вооружение еще больше усиливать у россиян паранойю и ощущение того, что они находятся в окружении? Будет, но Путин уже нагнетает эту паранойю вопреки фактам. Недавно он сказал студентам в Санкт-Петербурге, что украинская армия – «уже не армия, это – иностранный легион, в данном случае иностранный натовский легион».

ЕС никогда не сможет единогласно проголосовать за такие военные поставки. Если это кто-то и сделает, то отдельные страны. Это может напомнить старую шутку о том, что «Америка готовит, а Европа потом моет посуду», но в данном случае основную часть военных поставок будут осуществлять США.

У США – лучшая в мире техника, они лучше всех могут контролировать ее применение, и меньше всех подвержены экономическому и энергетическому давлению.

Распределение нагрузки будет справедливым. Европейские экономики больше всех страдают от санкций, поскольку они более тесно связаны с Россией. Они будут предоставлять Украине значительную экономическую помощь, которая нужна ей для выживания, а также предпринимать главные дипломатические усилия. На самом деле, Маккейн и Меркель составили идеальную пару из плохого и хорошего полицейского.

Есть еще одна область, в которой Европа в целом и Британия в частности могут сделать гораздо больше. Средства массовой информации обычно называют мягкой силой, но они важны для Путина не меньше, чем его танки Т-80. Он вкладывает в них очень много. Он использовал телевиденье для воздействия на русскоязычное население, в том числе на востоке Украины и в прибалтийских странах, где есть русскоязычное меньшинство, чтобы навязать свою собственную сюжетную линию о социально консервативной и гордой России, которой угрожают киевские фашисты, натовская экспансия и разлагающийся ЕС.

В прошлом году один мой знакомый русист сидел голым и расслабленным в жаркой бане в Москве вместе со своим русским знакомым после нескольких рюмок водки, что в России является традицией, и в это время его высокообразованный собеседник спросил: «Скажи мне честно, почему вы поддерживаете фашистов в Киеве?»

Нам надо противодействовать этой пропаганде не собственной ложью, а достоверной информацией и добросовестно представленным разнообразием мнений. Лучше всех это может сделать BBC. Да, у США – лучшие в мире беспилотники, а у Германии – лучшие станки и инструменты, но у Британии есть лучшая в мире вещательная компания.

И к ней есть интерес. Хотя аудитория у онлайновой русскоязычной службы, к сожалению, уменьшилась, она все равно составляет почти 7 млн. человек. А аудитория программ BBC на украинском языке во время кризиса увеличилась в три раза и составляет сегодня более 600 тыс. человек.

В своем великолепном репортаже о будущем новостей Джеймс Хардинг, возглавляющий новостное подразделение BBC, говорит о твердой решимости расширять Всемирную службу. Немедленное увеличение вещания на русском и украинском языках станет для BBC хорошим способом показать, что свои слова она подтверждает делами. Британское правительство также могло бы выделить дополнительное финансирование компании, не ущемляя ее независимость.

Если в мире есть люди, нуждающиеся в точной, честной и сбалансированной информации, то это на сегодняшний день русские и украинцы. Ничто из этого не остановит Путина завтра, но в сочетании все данные меры в итоге сработают. Диктаторы одерживают кратковременные победы, а демократии – долгосрочные.