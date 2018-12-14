Парламент Косово проголосовал за создание собственной армии

Парламент Косово принял ряд законов, необходимых для создания собственной армии, еще более усилив напряжение в отношениях с Сербией. НАТО считает это решение несвоевременным.

Парламент Косово в пятницу, 14 декабря, проголосовал за создание армии этой страны.

Голоса за это отдали 107 депутатов в 120-местном парламенте, исключением стали лишь представители сербского меньшинства, которые бойкотировали голосование, передает DW.

Депутаты приняли пакет из трех законов для создания министерства обороны и преобразования существующих Сил безопасности Косово (СБК) в армию.

Новая армия сохранит название - СБК, но теперь будет иметь мандат на оборону страны. Предполагается, что через 10 лет армия будет иметь в своем составе пять тысяч военнослужащих и три тысячи резервистов, сообщает агентство AP. Сейчас Силы безопасности Косово насчитывают четыре тысячи человек.

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Президент Сербии Александар Вучич обвинил Приштину в создании угрозы сербам, которые живут на территории Косово. В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ее страна "останется на своем пути мира и процветания".

"Для меня это тяжелый день, а не день, который способствует сотрудничеству в регионе", - сказала она. В знак несогласия с созданием армии сербы на севере Косово развесили на улицах и балконах сербские флаги. Тем временем на мосту в этнически разделенном городе Митровица были размещены миротворцы НАТО.

Тем временем в НАТО выступили против создания косовской армии.

"Я сожалею, что это решение было принято вопреки беспокойствам, высказанным НАТО. Хотя действительно Косово в принципе следует принимать решение о трансформации СБК, мы четко указали, что был выбран плохой момент", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

С момента провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году, последняя продолжает настаивать на своем суверенитете над территорией Косово. На территории Сербии проживают около 55 тысяч этнических албанцев, а на территории Косово - 100 тысяч сербов. Половина из них живут на севере страны. Они не признают албанской власти и считают себя гражданами Сербии.