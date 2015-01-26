Россия может приостановить членство в ПАСЕ на год
Россия на год приостановит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если не будут полностью подтверждены полномочия российской делегации.
Об этом заявил председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин в Страсбурге во время пресс-конференции с главой ПАСЕ Анн Брассер, передает "Апостроф".
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Сергей Нарышкин назвал лишение российской делегации права голоса на сессиях ПАСЕ дискриминацией, а также нарушением международного права и прав человека.
В свою очередь, Анн Брассер подчеркнула, что аннексия Крыма была нарушением существующих норм международного права. По ее словам, санкции в отношении делегаций, нарушающих критерии ПАСЕ, не противоречат правилам и принципам ассамблеи.
Как сообщал УНИАН, российская делегация была лишена права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи 10 апреля 2014 года в знак «осуждения и неодобрения действий РФ в отношении Украины».