Россия может приостановить членство в ПАСЕ на год

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин в Страсбурге во время пресс-конференции с главой ПАСЕ Анн Брассер, передает "Апостроф".

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Сергей Нарышкин назвал лишение российской делегации права голоса на сессиях ПАСЕ дискриминацией, а также нарушением международного права и прав человека.

В свою очередь, Анн Брассер подчеркнула, что аннексия Крыма была нарушением существующих норм международного права. По ее словам, санкции в отношении делегаций, нарушающих критерии ПАСЕ, не противоречат правилам и принципам ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, российская делегация была лишена права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи 10 апреля 2014 года в знак «осуждения и неодобрения действий РФ в отношении Украины».