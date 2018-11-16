Neue Zurcher Zeitung: Выдворение олигархов из Давоса ударит по экономике России

Российские миллиардеры со связями в Кремле потеряли доступ к месту, где они могли заключить инвестиционные соглашения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев взбешен запретом российским бизнесменам приезжать на Всемирный экономический форум в Давос.

Его недовольство понять не сложно. Потому что для россиян это двойное унижение, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

«Достаточно решать судьбу России в Давосе. Теперь мы будем делать это в Москве», - заявил президент Владимир Путин, когда впервые занял свой пост в 2000 году. Теперь организаторы Всемирного экономического форума действительно воплотили его слова.

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Двум российским олигархам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также председателю российского банка Андрею Костину, который попали в американский «черный список» санкций, запретили приезжать на форум в январе. Это разозлило Кремль. Медведев заявил, что если организаторы форума в Давосе не изменят свое решение, «тогда никто туда не поедет!».

Правда, потом Владимир Путин смягчил угрозы своего давнего союзника и позволил российским менеджерам принимать участие во Всемирном экономическом форуме. Он сказал, что каждый сам для себя решит, ехать в швейцарский город или нет. А отсутствие в Давосе российских участников, по мнению Путина, навредит самому мероприятию. Однако, несмотря на такую мягкость российского автократа, российские менеджеры фирм подумают дважды, прежде чем отправиться на ежегодную встречу в Швейцарию.

Вексельберг и Костин ездили в Давос каждый год в течение более чем 20 лет. Дерипаска был регулярным участником встречи много лет. А его вечеринки на швейцарском курорте прославились. Вероятно, что Всемирный экономический форум таким образом потеряет несколько миллионов долларов спонсорства. Для российских миллиардеров и магнатов отказ в участии – это двойная неприятность. Для российских деловых кругов это конец эры. Всемирный экономический форум для них был чем-то большим, чем просто встречей. Это была высокого уровня площадка, где решалось будущее России. В придачу запрет приезжать в Давос в январе разоблачает уязвимость российской экономики.

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Хотя Швейцария не наказывала россиян, санкции США отрезают их от важнойго присутствия и возможностей заключать контракты с потенциальными инвесторами. Очевидно, что тучи сгустились над предпринимателями, приближенными к Кремлю, и российской экономикой. И речь идет не только о Давосе.