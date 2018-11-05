MTV Europe Music Awards 2018: все победители (фоторепортаж)

Триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо.

В ночь с воскресенья на понедельник в городе Бильбао в Испании прошла ежегодная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2018. Это уже была 25-я по счету церемония. В этом году ее ведущей была актриса и певица Хейли Стейнфилд.

Триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо. Артистка была заявлена в шести номинациях и победила в четырех - "Лучший исполнитель", "Лучший видеоклип", "Лучшая песня", "Лучший американский исполнитель".

Ники Минаж завоевала две премии. Ей не нашлось равных в номинациях "Лучший имидж" и "Лучший исполнитель хип-хопа".

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Лучшим исполнителей электронной музыки признан Marshmello (В 2017 году занял 10 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine).

Список победителей MTV EMA:

"Лучшая песня" – Havana, Камила Кабельо

"Лучшее видео" – Havana, Камила Кабельо

"Лучший артист" — Камила Кабельо

"Лучший российский исполнитель" – Jah Khalib

"Лучший электронный проект" – Marshmello

"Глобальная икона" – Джанет Джексон

"Лучший британский/ирландский исполнитель" – Little Mix

"Лучший хип-хоп исполнитель" – Ники Минаж

"Лучший новый исполнитель" – Карди Би

"Лучший альтернативный исполнитель" — Panic! At the Disco

"Лучшая рок-группа" – 5 Seconds of Summer

"Лучший поп-исполнитель" — Дуа Липа

"Лучший исполнитель Австралии" — Tkay Maidza

"Лучший израильский исполнитель" — Ноа Кирел

"Лучший норвежский исполнитель" — Алан Уокер

"Лучший немецкий исполнитель" — Майк Сингер