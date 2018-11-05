MTV Europe Music Awards 2018: все победители (фоторепортаж)
В ночь с воскресенья на понедельник в городе Бильбао в Испании прошла ежегодная музыкальная премия MTV Europe Music Awards 2018. Это уже была 25-я по счету церемония. В этом году ее ведущей была актриса и певица Хейли Стейнфилд.
Триумфатором премии стала 21-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо. Артистка была заявлена в шести номинациях и победила в четырех - "Лучший исполнитель", "Лучший видеоклип", "Лучшая песня", "Лучший американский исполнитель".
Ники Минаж завоевала две премии. Ей не нашлось равных в номинациях "Лучший имидж" и "Лучший исполнитель хип-хопа".
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Лучшим исполнителей электронной музыки признан Marshmello (В 2017 году занял 10 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine).
Список победителей MTV EMA:
"Лучшая песня" – Havana, Камила Кабельо
"Лучшее видео" – Havana, Камила Кабельо
"Лучший артист" — Камила Кабельо
"Лучший российский исполнитель" – Jah Khalib
"Лучший электронный проект" – Marshmello
"Глобальная икона" – Джанет Джексон
"Лучший британский/ирландский исполнитель" – Little Mix
"Лучший хип-хоп исполнитель" – Ники Минаж
"Лучший новый исполнитель" – Карди Би
"Лучший альтернативный исполнитель" — Panic! At the Disco
"Лучшая рок-группа" – 5 Seconds of Summer
"Лучший поп-исполнитель" — Дуа Липа
"Лучший исполнитель Австралии" — Tkay Maidza
"Лучший израильский исполнитель" — Ноа Кирел
"Лучший норвежский исполнитель" — Алан Уокер
"Лучший немецкий исполнитель" — Майк Сингер