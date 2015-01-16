Боевики ИГ похитили в Ираке 170 человек
07:47, 16 января 2015Мир
639 0
Боевики группировки "Исламское государство" сообщили о похищении 170 человек из двух иракских деревень.
REUTERS
Как сообщается, атака была совершена в провинции Киркук. Боевики напали на жителей после того, как в данных деревнях было сожжено несколько флагов группировки, отмечает Росбалт по информации Agence France-Presse.
Читайте такжеWSJ: Обама не остановил расширение "Исламского государства" в Сирии
Напомним, в декабре российский Верховный суд запретил деятельность "Исламского государства" на территории России, признав группировку террорестической.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter