Боевики ИГ похитили в Ираке 170 человек

Как сообщается, атака была совершена в провинции Киркук. Боевики напали на жителей после того, как в данных деревнях было сожжено несколько флагов группировки, отмечает Росбалт по информации Agence France-Presse.

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Напомним, в декабре российский Верховный суд запретил деятельность "Исламского государства" на территории России, признав группировку террорестической.