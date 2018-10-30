В Саудовской Аравии арестовали группу филиппинок за празднование Хеллоуина

Женщины нарушили законы страны.

Семнадцать женщин - эмигранток из Филиппин - были арестованы в Эр-Рияде столице Саудовской Аравии за участие в вечеринке, посвященной Хеллоуину.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Как сообщило Министерство иностранных дел Филиппин, женщин задержали представители местных спецслужб после того, как соседи пожаловались на шум в доме, где происходило празднование.

Пока неизвестно, какие обвинения им предъявят после ареста, однако министерство подтвердило, что законы Саудовской Аравии запрещают неженатым мужчинам и женщинам появляться вместе публично.

Кроме того, как сообщает BBC, посол Филиппин в Эр-Рияде Аднан Алонто сообщил, что организаторам вечеринки было предъявлено обвинение в проведении мероприятия без разрешения и в нарушении соседства.

Алонто посоветовал филиппинцам, которые находятся в Саудовской Аравии воздержаться от организации или участия в несанкционированных мероприятиях. "Кроме того, избегайте толп, потребления алкогольных напитков и проведения публичных событий, связанных с религиями, которые отличаются от ислама, такими как Хэллоуин, день Святого Валентина и Рождество", - добавил посол.