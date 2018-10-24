Foreign Policy: Ядерный террор Холодной войны вернется, но теперь еще и с участием Китая

Решение Трампа вывести Америку из ядерной сделки с Кремлем может дать толчок новой гонке вооружений.

Со времен худших дней «баланса террора» Холодной войны сменились целые поколения. Большинство американцев, живущих сегодня, никогда не тренировались прятаться под партой в школе на случай вражеского удара, не помнят причудливые правительственные планы для убежищ от ядерного загрязнения и маршрутов эвакуации.

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Они не вели ожесточенных дебатов о том, какая страна может первой решиться сбросить шквал термоядерного огня на других и во сколько «мегасмертей» это выльется (megadeath – термин времен Холодной войны, который означал гибель одного миллиона людей от ядерного удара – ред.).

Об этом пишет Foreign Policy, объясняя, что это все потому, что четыре десятилетия назад Вашингтон и Москва начали делать шаги подальше от ядерной пропасти, договариваясь о различных соглашениях о контроле вооружений. Америка и СССР подписали договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. А в 2009-м Вашингтон и Москва дополнили его соглашением о сокращении стратегических наступательных арсеналов. Однако, после решения президента США Дональда Трампа выйти из первой из этих сделок нынешний безопасный мир можно будет демонтировать.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был подписан в 1987 году и заложил основу для процесса уменьшения напряжения. Он обещал покончить с кошмарными расчетами, встроенными в радиус действия зловещих ракет вокруг СССР, которые определяли, сколько минут останется у обеих сторон перед окончательным началом Армагеддона. Договор, как сказал тогдашний президент США Рональд Рейган, был первым решением уничтожить, а не только ограничить, ядерные арсеналы. США и Советский Союз обязались демонтировать и навсегда отречься от баллистических и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

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Теперь Вашингтон планирует выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Об этом говорит президент Дональд Трамп, который жалуется, что Россия годами нарушала все договоренности. Учитывая то, что дальше разорванным может быть и соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, Вашингтон этим самым открывает дверь в ужасное прошлое. Администрация Трампа не только угрожает отказаться от защиты и предохраняющих механизмов. Она также вполне сознательно запускает гонку вооружений с полным обновлением ядерного арсенала, что обойдется США в 1,6 триллиона долларов в течение ближайших 30 лет, на что указывает отчет Конгресса от октября 2017 года.

Без сомнения, Россия и Китай отреагируют. Но без всех инспекций и механизмов, которые появились благодаря соглашению от 1987 года, правительства не будут четко понимать, что строит другая сторона.

«Чрезвычайно тревожит то, что мы останемся без глаз и ушей внутри российских стратегических сил впервые за последние 40 лет», - сказала бывший чиновник из администрации Барака Обамы и эксперт Центра контроля вооружений Александра Белл.

«Невозможно получить точную информацию другим способом, кроме как через проведение двусторонних инспекций», - пояснила она, добавив, что американское правительство фактически отбирает важный инструмент у своих же военных.

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Трамп сказал журналистам в понедельник, что он будет наращивать ядерные запасы США, «пока другие не вернутся к здравому смыслу». Он не уточнил, что это означает, но намекнул, что возобновление ядерной угрозы со стороны Вашингтона якобы заставит всех подчиниться.

«Это угроза всем включительно с Китаем, включительно с Россией и со всеми, кто захочет играть в такие игры. Вы не можете так делать, не можете играть в эти игры со мной», - сказал Трамп.

Все эти шаги могут вернуть мир к состоянию «балансировки террора» на нескольких различных фронтах. Конкуренция больше не будет происходить сугубо между Вашингтоном и Москвой. Китай, который во времена Холодной войны был не значительной в ядерном смысле силой и имел гораздо меньшие запасы такого оружия в сравнении с Америкой и СССР, теперь имеет в арсенале тысячи ракет включительно с тактическими, крылатыми, среднего и дальнего радиуса действия, межконтинентальными баллистические ракеты, которые можно запускать с воздуха, земли и моря. Китайский арсенал включает Dongfeng-41 с дальностью полета свыше 12 тысяч километров. Это делает ее ракетой с наибольшим радиусом действия в мире.

К этому времени Пекин воздерживался от планов оснастить Dongfeng-41 ядерными боеголовками, которых у него от 250 до 300. А это столько же, сколько у Франции. Однако, китайское правительство может передумать, учитывая новые угрозы и желание их сдержать.