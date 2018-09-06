Российский актер оскандалился с фото на похоронах Кобзона

Алексей Панин разгневал пользователей сети своим снимком у гроба Кобзона.

Российский актер Алексей Панин угодил в очередной скандал. На этот раз поводом для возмущений стало фото, на котором актер прикладывается лбом ко лбу покойного Кобзона.

Снимок актер разместил в своем Instagram.

«Вот и все…», — лаконично подписал он свое фото.

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Подписчиков актера подобный поступок возмутил. Они сочли, что делать подобные снимки совершенно неуместно.

"Это кощунство", "Мороз по коже", "Алексей, тебе не кажется, что это перебор?", "Я терпел голые фото, скандальные выходки, собаку эту, и еще много чего. Но здесь определенно достигнут предел", - возмутились пользователи.

После этого актер решил оправдаться и добавил еще несколько слов в подписи к фото. По словам Панина, его целью были не хайп и не пиар.

"Для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!", - написал актер.

Российские СМИ отмечают, что за последние дни это уже не первый пост Алексея Панина, посвященный Иосифу Кобзону. После кончины певца актер уже несколько раз вспоминал исполнителя, которого перед этим открыто послал на три буквы.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Фотографии с могилы певца показали в сети.