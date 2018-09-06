Австрийских политиков заподозрили в тайной работе на Кремль - СМИ

Страны Европейского союза начали сомневаться в надежности австрийской службы государственной безопасности. Одним из поводов для опасения стала связь австрийских политиков с Москвой, сообщает The Local.

Главу министерства внутренних дел Австрии Герберта Кикля, а также представителей ультраправой Австрийской партии свободы подозревают в "тайной работе" на Россию. Об этом 4 сентября сообщило австрийское издание The Local.

В феврале 2018 года австрийские силовики провели обыски в штаб-квартирах и домах высокопоставленных членов австрийской службы государственной безопасности и изъяли некоторые документы. Инициировали обыски представители Австрийской партии свободы, а проводились они в связи с подозрениями в превышении должностных полномочий. На прошлой неделе суд постановил, что эти рейды были незаконными. Кикль заявил, что отрицает все обвинения в свой адрес, и уверяет, что рейды проводились в рамках закона. Он считает, что обвинения членов Австрийской партии свободы – это попытка оппозиции заработать политические дивиденды. Скандал в Австрии вызвал реакцию в других государствах Европейского союза. Спецслужбы ряда государств – членов организации опасаются делиться информацией с австрийской службой государственной безопасности, пишет The Local.

Издание отмечает, что одним из поводов для опасения стала связь партии с Москвой, а именно с "Единой Россией". В материале говорится, что еще в 2016 году политические силы двух стран достигли соглашения о сотрудничестве. Кроме того, представители политической силы неоднократно высказывались за снятие санкций с России. Еще одним поводом для опасения стал визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая также является представителем партии свободы. Свадьба Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа.

Путин посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Российский президент привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе. Путин подарил Кнайсль и Майлингеру картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Т

акже он станцевал с невестой и сказал тост на немецком языке. Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Газета Der Standard 17 августа сообщила, что Эвелин Регнер, член Европейского парламента и Социал-демократической партии Австрии, раскритиковала Кнайсль и обвинила ее в попытках добиться расположения Путина. Издание Heute подсчитало, что на визит Путина было потрачено не менее €423 тыс., которые могли быть взяты из бюджета, несмотря на то, что свадьба – частное мероприятие.