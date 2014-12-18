Обама едет праздновать Рождество на Гавайи
21:49, 18 декабря 2014Мир
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Президент США Барак Обама проведет пресс-конференцию по итогам года в пятницу, 19 декабря.
REUTERS
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
О запад объявил во время брифинга представитель Белого дома Джош Эрнест.
После пресс-конференции Обама отправится в двухнедельный отпуск на Гавайи.
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«Пожелайте президенту счастливых праздников», - написал Обама в своем Твиттере.
Ранее Барак Обама 16 декабря подписал законопроект, который предоставляет возможность поставлять оружие в Украину и вводить новые санкции.
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