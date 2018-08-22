Скандал с наркотиками: Илон Маск удалил свой Instagram после обвинений известной певицы

Известная певица обвинила Илона Маска в употреблении наркотиков. Глава Tesla после скандала удалил страницу в Instagram

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, удалил страницу в Instagram после скандала.

Об этом сообщил американский телеканал Fox News. По информации телеканала, это произошло после того, как американская певица Азилия Бэнкс выступила в Instagram с серией обвинений против Маска.

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Побывав в доме предпринимателя в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), она, в частности, рассказала, что миллиардер употребляет наркотики и, находясь под их влиянием, оставляет свои заметки в соцсетях, а его бизнес отчаянно нуждается в инвесторах, пишет vesti-ukr.com.

Бэнкс приехала домой к Маску, чтобы поработать там над новой песней вместе с канадской исполнительницей Клер Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс. Последняя, по данными СМИ, состоит с Маском в романтических отношениях.

Бэнкс сильно рассердилась на Граймс и Маска, так как не застала их дома и в течение долгого времени напрасно их прождала. После этого она несколько дней размещала в Instagram различные оскорбления в их адрес, которые сейчас уже удалены. Сам Маск ничего не говорил по поводу того, удалил ли он свою учетную запись. Когда его спросили об этом в Twitter, он ответил, что аккаунт в Instagram ему не нравился.