"Людоедский" законопроект: в России решили ввести ограничение на число детей в семье

Количество детей в российских приемных семьях могут ограничить до трех.

Многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей" подготовило Министерство образования и науки России, передает Lenta.ru.

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"При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек", — говорится в пятом пункте распоряжении российского ведомства, направленном в регионы.

Предполагается, что исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.

Документ подписан заместительницей российского министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России.

Пользователи сети подвергли поправки критике. Москвичка Светлана Строганова, мать шести детей, четверо из которых приемные, назвала законопроект "людоедским". Она отметила, что при принятии нового закона у сирот с тяжелыми диагнозами не останется шансов попасть в семью. "Именно это Министерство просвещения называет заботой о детях-сиротах?", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заявила, что "семья не может быть как детский сад или семейный детский дом". "Ужесточим очень здорово", — заверила министр.