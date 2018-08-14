Итоги встречи Путина и Трампа превзошли ожидания Москвы - CNN

Россия считает, что переговоры Путина и Трампа закончились лучше, чем ожидалось. "Особое удовлетворение" принесла итоговая пресс-конференция, рассказали в американской разведке.

Источники CNN в разведке США расказали журналистам, что в России оценили итоги встречи главы Белого дома с президентом России как такие, которые "превзошли ожидания". Особо "удовлетворены" в Москве итоговой пресс-конференцией.

Как передает CNN, по данным разведки, при этом в Москве "недоумевают, почему Трамп не проводит больше доброжелательных по отношению к России законодательных инициатив" по итогам саммита. "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США", - цитирует телеканал свой источник.

В разведке отметили, что Россия была "особенно удовлетворена" пресс-конференцией, которую Путин и Трамп дали по итогам встречи. Во время выступления президент США заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в американские выборы.

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Как сообщал УНИАН, после встречи 16 июля с Путиным на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с Россией открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

23 июля президент США подчеркнул, что на встрече с президентом РФ не шел ни на какие уступки.

24 июля специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Украина ничего не потеряла от встречи Трампа и Путина в Хельсинки.