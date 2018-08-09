"Сильный ответ" на отравление Скрипалей: Лондон поприветствовал новые санкции США против РФ

8 августа Госдепартамент США анонсировал введение с 22 августа санкций в отношении России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Великобритания поприветствовала решение США ввести санкции против России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, обнародованном вечером в среду, 8 августа передает DW.com.

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"Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется безнаказанным", - подчеркнули в МИД Соединенного Королевства.

8 августа Госдепартамент США анонсировал введение с 22 августа санкций в отношении России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По данным телеканала NBC, ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли.