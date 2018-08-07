Звезду фильмов "Такси" избили в Москве

Сэми Насери отдыхал в клубе вместе с братом Ларби. У них произошел конфликт с другим посетителем.

Известный французский актер, звезда фильма "Такси" Сэми Насери, проживающий в Москве, был избит в столичном баре.

Как стало известно "МК", инцидент произошел в ночь 5 августа в клубе "Войс" на Тверской улице. Артист отдыхал там с братом Ларби.

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В какой-то момент у них произошел конфликт с другим посетителем. Противник ударил Насери по лицу.

Вечером 5 августа Насери обратился в институт Склифосовского. Ему оказали медпомощь и отпустили. Расследованием инцидента занимается полиция.

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