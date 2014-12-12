В Москве обыскали квартиру активистки, которая бросила пистолет в Пореченкова

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Во время обыска активистки не было дома, но были ее родные, муж и дети, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПореченкову во время спектакля бросили на сцену пистолет: "на, Миша, постреляй" (видео)

По ее словам, правоохранители изъяли книги, плакаты, украинские флаги, значки и венки. Позже Екатерина Мальдон заявила, что обнаружила пропажу денег в размере 40 тыс. руб.

Сотрудники полиции заявили, что обыск проводился в связи с тем, что подъезд и дверь активистки расписаны проукраинскими надписями. Активистка утверждает, что надписи сделали неизвестные.

Екатерина Мальдон заявила, что эта акция в подъезде - месть за серию одиночных пикетов возле здания Генштаба, проходивших накануне того, что случилось. Активистка не исключила, что ей придется переехать.

4 ноября соучредитель общественного движения "Майдан без границ" Екатерина Мальдон после окончания спектакля "Трамвай" Желание" в Московском художественном театре им. А. Чехова бросила актеру Михаилу Пореченкову игрушечный пистолет, выкрикнув: "На, Миша, ты же любишь пострелять! Застрели меня!".

Как сообщал УНИАН, 30 октября российский актер Михаил Пореченковпосетил позиции боевиков в аэропорту Донецка и, надев каску с надписью "Пресса", сделал несколько выстрелов из пулемета. В Украине в отношении Михаила Пореченкова возбуждены уголовные дела, фильмы с его участием сняты с эфира украинских каналов.