"Тревожная финансовая ситуация": в ООН заявили о нехватке средств на поддержку организации

В связи с этим представитель генсека призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы.

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что у организации начинают заканчиваться средства. Заявление представителя генсека опубликовано на сайте ООН.

Дюжаррик напомнил о письме генсека ООН Антониу Гуттериша, в котором последний выразил озабоченность «тревожной финансовой ситуацией» организации. По словам представителя, причиной такому положению дел стали поздние и неуплаченные взносы в бюджет ООН.

«Мы часто, особенно в это время года, получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией прошлого года мы никогда не получали так мало к этому времени», — заявил Дюжаррик.

В связи с этим представитель генсека призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы.