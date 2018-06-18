Кобзон угодил в больницу
Российский певец Иосиф Кобзон в онкоцентре, ему предстоит новый курс лечения.
Эстрадный певец самостоятельно обратился в клинику и пожаловался на ухудшение состояния здоровья, передает Регион online.
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Известно, что уже не один год Кобзон борется с онкологическим заболеванием. "Да, прохожу лечение. Чувствую себя хорошо", - передает слова Кобзона один из российских пропагандистских ресурсов.
В это же время есть сообщения от источников, что артист сам приехал в больницу с жалобами на самочувствие. Там ему предложили пройти обследование с дальнейшим лечением, на что Кобзон согласился. Сейчас он уже госпитализирован и находится в палате онкоцентра.
Ранее Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы.