В США студентке удалось успешно посадить аварийный самолет на оживленную трассу (видео)

Сесть на шоссе в час пик студенке удалось без всякого вреда для самолета и автомобилей на земле.

В Лос-Анджелесе девушке, которая только учится пилотировать, удалось посадить самолет на оживленную трассу. Читайте также"Просто расшатали штурвал": названа роковая ошибка пилотов Ан-148 перед авиакатастрофой, унесшей жизни 71 человека Студентка именно совершала тренировочный полет, когда поняла, что имеет проблемы с двигателем, говорится в сюжете ТСН. Пилот подал сигнал бедствия и сделала запрос на аварийное приземление. Сесть на шоссе в час пик студенке удалось без всякого вреда для самолета и автомобилей на земле. Коллеги-авиаторы похвалили девушку еще и за то, что аппарат удачно обошел электропровода.

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