Резню в Париже устроил 20-летний россиянин – СМИ

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Нападение в Париже вечером 12 мая совершил 20-летний выходец из Чечни.

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Об этом сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на полицию.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четырех", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, у преступника не было при себе документов, но следователи "установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Как передает BFMTV, прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах акбар".

Как сообщал УНИАН, вечером 12 мая в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Французская полиция ликвидировала нападавшего, при нем не было никаких документов.

Отдел по борьбе с терроризмом местной прокуратуры ведет расследование происшествия.