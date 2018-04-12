Stratfor назвал вероятные цели в Сирии, по которым могут ударить американские "томагавки"

Аналитический центр назвал некоторые "вероятные" цели для анонсированной президентом США Трампом ракетной атаки по Сирии.

Наиболее вероятные цели для ракетной атаки армии США по правительственным объектам режима Башара Асада в Сирии - это места, «связанные с программой создания химического оружия», а также авиабазы вокруг столицы страны Дамаска.

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Об этом речь идет в статье американского разведывательно-аналитического центра Stratfor, передает liga.net. В Stratfor считают, что наибольший риск попасть под удар высокоточного оружия США есть у сирийских авиабаз Думайр, Мардж Рухайил и Меззех, которые армия Асада чаще других использовала при налетах на ранее подконтрольный повстанцам пригород столицы Восточную Гуту.

Как ожидается, операция сил коалиции во главе с США будет более масштабной, чем ракетный удар годичной давности по аэродрому Шайрат.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в городе Дума. Пострадали около тысячи человек. Запад обвинил в атаке режим Асада. Президент США анонсировал ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку.