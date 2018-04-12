Stratfor назвал вероятные цели в Сирии, по которым могут ударить американские "томагавки"

10:16, 12 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом речь идет в статье американского разведывательно-аналитического центра Stratfor, передает liga.net. В Stratfor считают, что наибольший риск попасть под удар высокоточного оружия США есть у сирийских авиабаз Думайр, Мардж Рухайил и Меззех, которые армия Асада чаще других использовала при налетах на ранее подконтрольный повстанцам пригород столицы Восточную Гуту.

Военный аэродром Думейр (1 ВПП, 52 ангара; МиГ-23, Су-22) \ Stratfor

Как ожидается, операция сил коалиции во главе с США будет более масштабной, чем ракетный удар годичной давности по аэродрому Шайрат.

Stratfor
Авиабаза Меззех (1 ВПП, 12 вертолетных площадок, 22 ангара; вертолеты SA-324) \ Stratfor

Как сообщал УНИАН, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в городе Дума. Пострадали около тысячи человек. Запад обвинил в атаке режим Асада. Президент США анонсировал ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку. 

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Теги: #США#Сирия#авиаудар