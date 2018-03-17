В Словакии столкнулись пассажирский поезд и локомотив, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали по меньшей мере 18 человек, в том числе машинист локомотива и один ребенок.

У станции в словацком городе Пезинок в Братиславском крае столкнулись пассажирский поезд и локомотив.

Об этом сообщил глава железнодорожной компании Словакии Филипп Глубоцкий, сообщает РБК со ссылкой на TASR.

По данным собеседника агентства, пассажирский состав в момент происшествия следовал из города Малацки в Леопольдов. В нем находилось около 80 пассажиров. Инцидент, как рассказал Глубоцкий, произошел около 18:30 по местному времени 16 марта. Виновником столкновения он назвал управляющего локомотивом. Именно он, по его данным, въехал в поезд.

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В результате аварии, как уточнил глава словацкой железнодорожной компании, пострадали по меньшей мере 18 человек, в том числе машинист локомотива и один ребенок. Из них 15 пассажиров получили легкие ранения - в основном различные ушибы и переломы, еще трое в настоящий момент находятся в состоянии средней тяжести, уточнил он.

"По нашим предварительным данным, жизни никого из находившихся в поезде пассажиров не угрожает опасность. Получившим ранения оказывают медицинскую помощь, остальные пассажиры находятся на пути туда, где им помогут добраться до пункта назначения", - добавил Глубоцкий.

На место происшествия, как замечает TASR, также прибыл министр транспорта Словакии Арпад Оршек. "Слава богу, что никто не погиб", - объявил он, заметив, что столкновение произошло, когда оба транспортных средства двигались не на полной скорости.​

Версию о том, что авария случилась из-за того, что не сработала сигнализационная система, которая должна была предупредить локомотив о приближении пассажирского состава, глава ведомства не подтвердил. "Я не хочу рассуждать об этом. Это должно расследоваться следственной комиссией", - добавил он.

В настоящий момент на месте аварии работают спасатели и следователи. Движение поездов в обоих направлениях на участке возле станции Пезинок временно прекращено, отмечает TASR.​