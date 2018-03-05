Путин заявил о повышении потенциала ФСБ и потребовал эффективней бороться с экстремистами и шпионами

По словам президента РФ, за последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше.

Президент России Владимир Путин заявил о повышении потенциала ФСБ РФ и потребовал эффективней бороться с экстремистами и шпионами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на коллегии ФСБ в Москве.

«За последние годы было много сделано для развития потенциала ФСБ. Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав. И сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед вами задач», - отметил Путин.

При этом он сообщил, что за последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 - 84, а в прошлом - 25.

«В борьбе с террором, с другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы - и с союзниками, и с теми, кто в такое число не входит: со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки», - погдчеркнул он.

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Путин также потребовал работы по противодействию экстремизму.

«Нужно защитить людей, молодых людей, прежде всего, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом. Радикализм, какой бы политический, идеологический оттенок он не носил, не принимал, разрушителен по своей сутиж. И мы обязаны обезопасить страну, будущее людей от этой угрозы», - считает российский лидер.

По его словам, все последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведок.

«Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной и технической разведки», - добавил российский президент.

«Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», - сказал он.

Отдельно он отметил, что нужно усилить защищённость информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, повышать надёжность сети конфиденциальной связи органов власти, силовых структур.