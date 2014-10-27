Чешская контрразведка зафиксировала "чрезвычайно много" российских шпионов - годовой отчет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет информационной Службы безопасности Чехии.

Данное увеличение произошло после того, как отношения между Россией и Западом существенно ухудшились из-за украинского кризиса.

Чешская контрразведка давно предупреждала об активности российских шпионов в стране, являющейся членом ЕС и НАТО. Россияне часто посещают Чехию и покупают здесь недвижимость, отмечает издание.

Читайте такжеЧехия назвала условия, при которых не будет блокировать новые санкции против РоссииСлужба информационной безопасности сообщает, что российские и китайские шпионы работают преимущественно над привлечением к своей сфере влияния политиков и журналистов.

"Как в русском, так и китайском посольстве работают разведчики под диппломатическим прикрытием. В 2013 году их количество в российском посольстве была чрезвычайно высоким", - говорится в отчете.

Другие шпионы прибывали в Чехию как туристы, эксперты, ученые или бизнесмены.

Читайте такжеЯнуковича контролирует российская военная разведка - СБУ"Российские спецслужбы пытаются использовали как открытые, так и тайные рычаги политического, медицинского или социального влияния, чтобы продвигать российские экономические интересы в Чехии", - утверждается в отчете.

Предыдущий пик российского шпионажа пришелся на 2007 год, когда Чехия и США вели переговоры о строительстве в Чехии радара противоракетной обороны.

Напомним, чешские чиновники неоднократно выступали против санкций в отношении российского режима.