Сегодня было конкретно обсуждено усиление украинско-американского взаимодействия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках сегодняшнего визита в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоба Салливана речь шла о работе над усилением системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

"Сегодня с визитом в Киеве был советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он постоянно работает в коммуникации с руководителем Офиса Андреем Ермаком, и эта линия украинско-американского взаимодействия очень помогает нам в защите государства. Работаем над вопросом ПВО и ПРО для Украины", - заявил Зеленский во время вечернего обращения к украинцам в социальных сетях.

"Я сегодня отметил личные усилия господина Салливана, вручив ему одну из самых почетных наград нашей страны – орден Ярослава Мудрого. И было подробно обсуждено с господином Салливаном, как можем еще усилить наше взаимодействие", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Салливан отметил, что США не будут говорить с Российской Федерацией об Украине за спиной Украины, но еще для начала переговоров россиянам надо выполнить определенные условия. В частности, россияне для начала должны прекратить нападение на Украину и оккупацию украинских территорий. Салливан также заверил, что США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине.

Новая помощь от США: что известно

Сегодня вечером, 4 ноября, Вашингтон объявил новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

В пакет вошли ПВО Hawk, отремонтированные танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

При этом передача танков была совместным решением США, Нидерландов и Чехии, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце.

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