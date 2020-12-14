Соответствующий государственный оборонный заказ выполнили досрочно.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали более 40 специальных бронированных автомобилей «Козак-2».

Об этом сообщается на Facebook-странице научно-производственного объединения «Практика».

Читайте такжеУкраинские военные тренировались отбивать врага с моря (фоторепортаж)Отмечается, что соответствующий государственный оборонный заказ был выполнен досрочно.

«В День Сухопутных войск ВСУ есть повод для праздника. Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей «Козак-2», – говорится в сообщении.

Бронемобиль «Козак-2»: что известно

Бронемобиль «Козак-2» ПСЗА-5 был разработан в 2015 году.

Он прошел полный цикл государственных испытаний и был принят на вооружение в 2017 году.

Сейчас подразделения ВСУ насчитывают 240 таких машин.

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Автор: УНИАН