В Украине проверят всех владельцев оружия / фото REUTERS

В Украине из-за расформирования разрешительной службы приостановили выдачу и оформление разрешений на оружие.

Об этом в Facebook заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Читайте такжеВ Украине проверят всех владельцев оружия

"На 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия", - написал Клименко.

По его словам, служебное расследование продолжается. Работники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяют каждое личное дело владельца оружия. 

Расформирование разрешительной службы: что известно

  • В Украине разоблачили схему выдачи разрешений на оружие.
  • Глава Нацполиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
  • Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками.
  • В Украине была инициирована проверка всех владельцев оружия относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, оружие изъято.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская