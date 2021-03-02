В Украине проверят всех владельцев оружия / фото REUTERS
В Украине из-за расформирования разрешительной службы приостановили выдачу и оформление разрешений на оружие.
Об этом в Facebook заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
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"На 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия", - написал Клименко.
По его словам, служебное расследование продолжается. Работники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяют каждое личное дело владельца оружия.
Расформирование разрешительной службы: что известно
- В Украине разоблачили схему выдачи разрешений на оружие.
- Глава Нацполиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
- Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками.
- В Украине была инициирована проверка всех владельцев оружия относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, оружие изъято.
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