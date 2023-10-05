Эти систему мобильны, для их работы необходимо всего три человека.

Компания Rheinmetall передала Украине новую партию разведывательных систем SurveilSpire для борьбы с дронами. Об этом говорится в заявлении компании.

Как сообщается, заказ оплатило немецкое правительство.

SurveilSpire - что это такое

SurveilSpire — система защиты от дронов, предназначенная для разведки и атаки враждебных дронов. В состав разведывательных систем входит мобильное наблюдение, вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом, а также система командования и управления.

Видео дня

Системы используются, в частности, для наблюдения за участками местности с привлечением небольшого количества персонала.

Как сообщается, наблюдательные вышки можно загружать на прицепы и быстро доставлять в необходимый район. Для сборки требуется всего три человека.

Система также включает в себя беспроводную связь (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт, а солнечные панели позволяют работать без силовых кабелей и топлива.

Rheinmetall - что известно о компании

Rheinmetall уже принимает участие в нескольких проектов по поддержке Украины. К ним относятся поставки БМП Marder, боеприпасов разных калибров, полевых госпиталей и военных грузовиков.

Вас также могут заинтересовать новости: