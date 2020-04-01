Дальность поражения 120 километров: в Украине провели успешные испытания ракетного комплекса "Ольха-М" (видео)

По словам Данилова, несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

В Украине 30-31 марта состоялись успешные испытания ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с дальностью поражения на расстояние в 120 км.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook.

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«Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ «Луч» 30-31 марта провело очередное успешное испытание ракеты «Ольха-М». Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км», - заявил он.

По словам Данилова, несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса «Ольха», созданного на базе реактивной системы залпового огня «Смерч». Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ «Луч». В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса «Ольха» до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области состоялись государственные испытания ракетного комплекса, после чего тогдашний президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса «Ольха» и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

Последние испытания ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с дальностью поражения на расстояние более чем 100 км состоялись в декабре 2019 года.