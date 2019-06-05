В США заявили о "небезопасном" перехвате самолета российским истребителем

Члены экипажа самолета Военно-морских сил США сообщили о волне турбулентности после второй встречи с российским Су-35.

Российский многоцелевой истребитель Су-35 во вторник, 4 июня, три раза перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Один из таких перехватов американцы назвали "небезопасным".

Об этом сообщает Шестой флот Соединенных Штатов.

"Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов", - отметили во флоте.

"Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут", - добавили военные.

Читайте такжеСША потребовали от Турции в течение недели сделать выбор между С-400 и F-35

Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными".

"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - завили в пресс-службе Шестого флота.

Там также напомнили о заключенном между США и СССР соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - заявили в США.

Там также подчеркнули, что американский самолет работал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны экипажа Су-35.

Как сообщал УНИАН, американские истребители F-35A Lightning II в «режиме зверя» у границ Ирана попали на видео.