Реформирование ОПК не навредит армии во время ведения боевых действий – Полторак

Министр убежден, что программа реформы "Укроборонпрома" будет "продуманной" и "даст свои результаты".

Министр обороны Степан Полторак надеется, что реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины не повлияет на Вооруженные силы во время ведения боевых действий.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Читайте также"Укроборонпрому" необходимо более $100 миллионов из бюджета на этот год

"Реформировать военно-промышленный комплекс точно нужно. Надо менять взаимоотношения, подходы к планированию, разработке, эксплуатации, испытаниям и поиску комплектующих к той техники, которая разрабатывается и выпускается на наших предприятиях. Делать это надо, но очень осторожно и продуманно, чтобы это не повредило Вооруженным силам при ведении боевых действий", - заявил он.

В то же время Полторак убежден, что программа реформы "Укроборонпрома" и всего оборонно-промышленного комплекса будет "продуманной" и "даст свои результаты".

Он отметил, что в Минобороны рассчитывают и на те возможности, которые появились у министерства после принятия закона, который позволяет напрямую закупать технику и вооружение у международных партнеров, в том числе тех, кто готов Украине эту военную технику и вооружение продавать.

"В комплексе реформа военно-промышленного комплекса Украины и предоставление возможностей Министерству обороны не повлияют на состояние ВСУ", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию сведений о хищениях в армии Иван Винник заявил, что законопроект о реформировании госконцерна "Укроборонпром" и о рассекречивании информации о государственном оборонном заказе уже разработан.

11 апреля председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в законопроекте о реформировании ОПК будет предусмотрено также реформирование системы закупок в рамках государственного оборонного заказа.

По словам Пашинского, законопроектом, среди прочего, предусмотрена ликвидация "Укроборонпрома", а также коренные изменения в закон о государственной тайне и о государственном оборонном заказе. Он добавил, что также законопроектом будет предусматриваться возможность государственно-частного партнерства в ОПК; возможность для предприятий ОПК государственной формы собственности создавать совместные предприятия со стратегическими партнерами Украины - по производству высокотехнологичных видов вооружения.

28 апреля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо госконцерна "Укроборонпром" будет создан другой орган с расширенными полномочиями.