Украинские военные испытали новейший беспилотник (видео)
13:32, 26 февраля 2019Оружие
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Модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время находиться в воздухе.
В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым / скриншот
Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства прошел успешные испытания на одном из полигонов ВСУ.
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Об этом сообщает "Укроборонпром".
Модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время находиться в воздухе.
В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.
Как сообщал УНИАН, Украина модернизирует противотанковый ракетный комплекс “Стугна-П” и РСЗО “Град” и “Смерч”.
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