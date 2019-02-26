Украинские военные испытали новейший беспилотник (видео)

Модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время находиться в воздухе.

Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства прошел успешные испытания на одном из полигонов ВСУ.

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Об этом сообщает "Укроборонпром".

Модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время находиться в воздухе.

В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал УНИАН, Украина модернизирует противотанковый ракетный комплекс “Стугна-П” и РСЗО “Град” и “Смерч”.