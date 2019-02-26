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Украинские военные испытали новейший беспилотник (видео)

13:32, 26 февраля 2019
Оружие
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В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым / скриншот

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Об этом сообщает "Укроборонпром".

Модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет беспилотнику более длительное время находиться в воздухе.

В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым. В частности была проверена способность БПЛА выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. 

Как сообщал УНИАН, Украина модернизирует противотанковый ракетный комплекс “Стугна-П” и РСЗО “Град” и “Смерч”.

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Теги: #ВСУ#беспилотник